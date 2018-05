Outra vítima é encontrada após colapso de ponte nos EUA As equipes de resgate em Minnesota descobriram uma nona vítima do colapso de uma ponte em uma rodovia na semana passada, informou a polícia nesta sexta-feira. Quatro pessoas ainda estão desaparecidas. A operação de resgate desde 1o de agosto foi desacelerada por causa dos destroços nas águas do rio Mississippi, mas o corpo de um homem e os restos de duas outras vítimas foram encontrados na quinta-feira. A secretária de Transportes dos EUA, Mary Peters, anunciou que 50 milhões dos 250 milhões de dólares aprovados pelo Congresso seriam liberados imediatamente para ajudar Minnesota na limpeza, recuperação e reconstrução da ponte. A rodovia interestadual 35W é uma via fundamental pela qual passam 140.000 veículos por dia. (Reportagem adicional de John Crawley em Washington) (Por Benno Groeneveld)