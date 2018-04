Outro estudante morre após tiroteio em colégio nos EUA

Um terceiro aluno teve morte cerebral declarada nesta manhã e outros dois permanecem hospitalizados.

Em comunicado, um porta-voz do Centro Médico MetroHealth afirmou que Demetrius Hewlin morreu em consequência dos ferimentos.

"Estamos muito entristecidos pela perda de nosso filho e de outros da nossa comunicade de Chardon", afirmou a família de Hewling em comunicado divulgado pelo hospital.

"Demetrius era um jovem feliz que amava a vida, sua família e seus amigos. Vamos sentir muita falta dele, mas estamos orgulhosos de que ele poderá ajudar outros por meio da doação de órgãos. Pedimos que respeitem nossa privacidade durante esse momento difícil."

Na segunda-feira, um estudante abriu fogo com uma arma na lanchonete do colégio, ferindo cinco pessoas, duas delas fatalmente, antes de ser perseguido por um professor no prédio e se entregar.

O tiroteio em Ohio foi o pior em uma escola de ensino médio nos Estados Unidos em 11 meses e o pior em Ohio desde o final de 2007, de acordo com o Centro Brady para Prevenir a Violência com Armas.

(Reportagem de James Kelleher)