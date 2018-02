Paciente com Ebola viajou para o Texas via Bruxelas, diz Canadá

Autoridades de saúde dos EUA disseram na terça-feira que o homem buscou tratamento seis dias depois de chegar ao Texas, em 20 de setembro.

As companhias aéreas norte-americanas e sua associação comercial, chamada Airlines for America, estão em contato próximo com os Centros de Controle de Doenças e Prevenção sobre as medidas a serem tomadas pelo governo dos EUA para lidar com as preocupações de saúde a respeito do Ebola, de acordo com um porta-voz da companhia JetBlue.

O posicionamento das companhias aéreas ocorre um dias depois do paciente ter o diganóstico de Ebola confirmado em Dallas, no Texas, o que levantou preocupações de que outros possam ter sido expostos ao vírus antes da vítima buscar tratamento.

(Reportagem de Rod Nickel em Winnipeg)