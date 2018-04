Pacote-bomba enviado aos EUA viajou em dois aviões de passageiros

WASHINGTON - Um dos pacotes-bomba dirigidos aos Estados Unidos interceptados na sexta-feira procedentes do Iêmen viajou em 2 aviões de passageiros, informou neste domingo, 31, um porta-voz da companhia aérea Qatar Airways ao canal CNN.

Trata-se do pacote que foi detectado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A companhia Qatar Airways tem voos de passageiros diários do Iêmen e também costuma embarcar pacotes de serviços de mensagem.

O porta-voz não especificou em quais voos o pacote com explosivos foi transportado, nem quantos passageiros viajaram com a bomba, escondida no cartucho de tinta de uma impressora.

Na sexta-feira as autoridades interceptaram dois pacotes com explosivos procedentes do Iêmen em aviões de carga no Reino Unido e em Dubai, com destino a duas sinagogas de Chicago.

Os pacotes foram localizados em aviões de carga antes de chegar aos Estados Unidos. O primeiro em um avião da empresa UPS no aeroporto de East Midlands, no Reino Unido, e o segundo em um contêiner da companhia FedEx, em Dubai.

Como medida preventiva, a Agência de Segurança no Transporte dos EUA (TSA, na sigla em inglês) investiga todos os pacotes procedentes do Iêmen e as companhias UPS, FedEx e DHL deixaram de operar temporariamente