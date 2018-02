Pacote para geração de empregos avança no Senado dos EUA

Associated Press,

Um projeto de lei bipartidário superou a resistência republicana nesta sexta-feira, 22, graças ao decisivo voto do republicano mais novo no Senado, Scott Brown, de Massachusetts.

A votação de 62 a favor e 30 contra para levar a iniciativa a uma votação final na quarta-feira, deu ao presidente Barack Obama e aos democratas a vitória que queriam. Ainda assim, acredita-se que o pacote terá um impacto modesto na criação de empregos.

Brown e outros quatro republicanos desistiram dos líderes de seus partidos para fazerem a iniciativa avançar. A maioria dos integrantes do Partido Republicano se opunham ao pacote porque o líder da maioria democrata, Harry Reid destituiu as ideias republicanas do projeto e não permitiu que elas fossem restituídas.