Pais de norte-americano decapitado pedem orações e privacidade

Abdul-Rahman Kassig, cujo nome antes de sua conversão ao Islamismo era Peter, foi o quinto refém europeu ou norte-americano a ser assassinado por militantes. Sua cabeça decepada foi vista em um vídeo divulgado no domingo que também mostrou decapitações de pelo menos 14 homens.

Em um breve comentário público na Igreja Metodista Epworth United, em Indianápolis, a mãe de Kassig, Paula Kassig, leu uma mensagem sobre seu filho escrita por um dos ex-professores dele.

"Se uma pessoa pode ser tanto realista quanto idealista, então Peter é isso", disse ela. "Peter ganhou o direito de ser as duas coisas... a vida de Peter é a prova de que ele esteve certo o tempo todo; uma pessoa pode fazer a diferença."

O pai de Kassig, Ed Kassig, pediu: "Por favor, orem por Abdul-Rahman, ou Pete, se é assim que você o conhece, ao pôr do sol nesta noite. Orem também para todas as pessoas na Síria e no Iraque ao redor do mundo que estão sendo mantidas contra a sua vontade."

No início de outubro, o Estado Islâmico tinha ameaçado que Kassig, de 26 anos, um médico e ex-membro do Exército dos Estados Unidos, seria o próximo refém norte-americano ou europeu a ser decapitado após o grupo matar o agente humanitário britânico Alan Henning.

Os Kassig apelaram repetidamente ao Estado Islâmico para poupar seu filho, que tinha começado a se converter ao Islã antes de ser capturado na Síria em outubro de 2013. Eles disseram que sua conversão foi um processo sincero.

A família planeja fazer um ato muçulmano-cristão para o filho, disse um porta-voz familiar.

Kassig, que serviu brevemente no Exército dos EUA no Iraque, em 2007, voltou ao Oriente Médio em 2012 para uma viagem de férias de primavera enquanto estudava Ciência Política, disse sua família.

Movido pelo sofrimento dos refugiados sírios, Kassig foi ao Líbano para ser técnico de emergência médica voluntário. Em seguida, fundou uma organização de ajuda para fornecer alimentos e suprimentos médicos a refugiados e dar treinamento de primeiros socorros a civis na Síria, onde cerca de 200 mil pessoas morreram e milhões estão deslocadas.

O Estado Islâmico, um grupo extremista que já teve ligações com a Al Qaeda, tomou partes do território do Iraque e da Síria e agora é alvo de ataques aéreos liderados pelos EUA.