Para Bush, mudanças em Cuba são insuficientes O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, acusou na quarta-feira o novo líder cubano, Raúl Castro, de fazer apenas reformas cosméticas, autorizando por exemplo o consumo de produtos eletrônicos, mas sem implantar a democracia. "O regime fez gestos vazios de reforma, mas Cuba continua governada pelo mesmo grupo que oprime o povo cubano há quase meio século", disse Bush em discurso ao Conselho das Américas, um grupo internacional de empresários. Bush afirmou ter conversado na terça-feira por videoconferência com três importantes dissidentes de Havana. "Até que haja uma mudança de coração e uma mudança de compaixão, e uma mudança de como o governo cubano trata seu povo, não há mudança nenhuma", afirmou. Bush reiterou que os EUA manterão o embargo a Cuba até que haja eleições livres e limpas, que os presos políticos sejam libertados e que os direitos humanos sejam respeitados. Em discurso no mesmo evento, a secretária de Estado Condoleezza Rice disse que Cuba precisa retirar o "fator medo" da vida política local. "O regime cubano deve demonstrar que tem confiança em si e no seu povo, de modo a deixar de usar a polícia secreta para controlar o discurso político", declarou. Efetivado em fevereiro no cargo de presidente, em substituição a seu irmão Fidel Castro, Raúl enfrenta as mesmas críticas que marcaram as últimas décadas das relações entre Washington e Havana. Desde que foi eleito, Raúl promoveu algumas reformas tímidas, como permitir a venda de celulares, DVDs e computadores à população. "Cuba não se tornará um lugar de prosperidade apenas por atenuar restrições na venda de produtos que o cubano médio não pode comprar. Os governantes de Cuba devem iniciar um processo de mudança democrática", disse Bush. Cuba acusa os EUA de interferirem em seus assuntos domésticos e de tentarem subverter o regime comunista. Bush também repetiu seu apelo para que o Congresso aprove um tratado de livre-comércio com a Colômbia, o que segundo ele promoveria os interesses comerciais norte-americanos na América Latina. O Congresso, controlado pela oposição democrata, reluta em aprovar o acordo, pois exige como contrapartida mais garantias trabalhistas na Colômbia e medidas para evitar a fuga de postos de trabalho. "Os líderes parlamentares precisam passar o recado de que apoiamos este bravo e corajoso líder [o colombiano Álvaro Uribe], e que não daremos as costas a um dos nossos aliados mais resolutos."