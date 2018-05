Para Bush, relutância de países atrasa fechamento de Guantánamo A relutância de alguns países em assumir a custódia de suspeitos de terrorismo detidos em Guantánamo está retardando a capacidade de Washington de fechar a polêmica prisão, disse na quinta-feira o presidente norte-americano, George W. Bush. "Já falei que deveria ser um objetivo da nação o fechamento de Guantánamo", afirmou Bush a jornalistas. "Também já deixei claro que parte da demora deve-se à relutância de alguns países em assumir de volta as pessoas detidas lá." Washington tem enfrentado fortes críticas ao redor do mundo pela detenção na base naval em Cuba, sem acusação formal, de suspeitos de pertencer à milícia Taliban e à rede Al Qaeda. Os EUA mantêm 355 detidos em Guantánamo, criada para abrigar prisioneiros capturados pelos EUA após os ataques de 11 de setembro de 2001. O Pentágono disse que desse total, 80 poderão ser soltos ou transferidos para outro país. Na terça-feira, a Grã-Bretanha pediu aos EUA que libertem cinco detidos de Guantánamo que eram residentes legais do país antes de sua detenção.