Para Obama, sucesso no Afeganistão virá com melhor coordenação O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse na segunda-feira que os EUA precisarão de uma melhor coordenação com seus aliados para ter sucesso em resolver os conflitos no Afeganistão. "Precisaremos de mais coordenação efetiva entre nossos esforços militares, nossos esforços diplomáticos e nossos esforços de desenvolvimento, com coordenação mais efetiva com nossos aliados para termos sucesso", disse Obama sobre o Afeganistão. Ele acrescentou que não existe cronograma para obter esse sucesso. (Reportagem de Jeff Mason)