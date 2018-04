Para Sarkozy, dólar não pode ser só 'problema dos outros' O presidente francês, Nicolas Sarkozy, afirmou nesta quarta-feira que o valor da moeda norte-americana não pode continuar sendo um "problema dos outros" e alertou que um desarranjo nos mercados de câmbio poderia levar a uma "guerra econômica". "Aqueles que admiram a nação que construiu a maior economia do mundo e nunca deixou de tentar convencer o mundo das vantagens do livre mercado esperam que ela seja a primeira a promover taxas de câmbio justas", disse Sarkozy em um discurso no Congresso dos Estados Unidos. "O iuan já é um problema de todos. O dólar não pode continuar sendo exclusivamente um problema dos outros. Se não formos cuidadosos, um desarranjo econômico poderia se transformar em uma guerra econômica. Todos nós seríamos as vítimas."