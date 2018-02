Para secretário dos EUA, Coreia do Norte está perto de 'linha perigosa'

"A Coreia do Norte está, com sua retórica belicosa, sua ação... chegando muito perto de uma linha perigosa", disse Hagel em entrevista coletiva no Pentágono para discutir o orçamento do departamento em 2014.

"Suas ações e palavras não ajudam a acalmar uma situação inflamável."

Perguntado se os cidadãos norte-americanos devem ficar preocupados com as ameaças, Hagel disse que os Estados Unidos têm capacidade de defender seus cidadãos e de seus aliados de qualquer ação que a Coreia do Norte possa tomar.

(Reportagem de David Alexander)