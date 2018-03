Parlamentares dos EUA aprovam texto sobre genocídio de armênios Um comitê da Câmara dos Deputados norte-americana aprovou uma resolução, nesta quarta-feira, classificando como genocídio os massacres de armênios em 1915, ignorando os alertas da Casa Branca de que isso causaria "grandes danos" nas relações com a aliada Turquia, país que apóia a guerra do Iraque. Na Turquia, o presidente do país, Abdullah Gul, classificou a resolução de "inaceitável". A Turquia rejeita a posição armênia, apoiada por historiadores ocidentais, de que até 1,5 milhão de pessoas foram assassinados nas mãos de turcos-otomanos durante a Primeira Guerra Mundial. O Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou a resolução por 27 votos a favor e 21 contra, e agora será encaminhada ao plenário. Há ainda um projeto de lei semelhante tramitando no Senado, mas ambas as medidas são estritamente simbólicas e não exigem a assinatura do presidente. Gul se mostrou irritado ao comentar o assunto. "Infelizmente, alguns políticos nos Estados Unidos da América fecharam seus ouvidos aos pedidos para serem razoáveis e mais uma vez procuraram sacrificar grandes problemas por pequenos jogos políticos internos", disse ele, segundo a agência Anatolian. "Esta é uma decisão inaceitável do comitê, como outras semelhantes no passado, e não é recebida pelo povo turco como válida ou de qualquer valor."