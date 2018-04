Parlamentares dos EUA recebem novas cartas ameaçadoras

Terrance Gainer, sargento-de-armas (chefe de segurança) do Senado dos EUA, disse em nota aos servidores que vários gabinetes estaduais de senadores receberam correspondências ameaçadoras com a substância em pó.

Na quarta-feira, circulou um aviso de que vários congressistas, inclusive o presidente da Câmara, John Boehner, haviam recebido cartas com ameaças de ataques biológicos e com um pó suspeito, que exames mostraram ser inofensivo.

"Embora nenhuma da correspondência recebida e examinada até agora tenha sido considerada nociva, está claro que a pessoa que está enviando essas cartas é organizada e comprometida, e o potencial de fazer mal continua muito real", disse Gainer.

Em 2001, cartas com a bactéria antraz, enviadas a veículos de comunicação e a gabinetes do Senado, mataram cinco pessoas e infectaram outras 17, num período em que o país ainda estava em choque por causa dos atentados do 11 de Setembro. Uma investigação mostrou que as cartas haviam sido enviadas por um cientista norte-americano, que cometeu suicídio em 2008.

Gainer disse aos funcionários do Congresso para que permaneçam vigilantes, apesar de os exames terem apontado que a substância presente nas cartas é inofensiva.

(Reportagem de Donna Smith)