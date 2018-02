Parque SeaWorld diz que ficará com orca que matou treinadora A orca que matou sua treinadora no SeaWorld, na Flórida, continuará em exibição, mas ninguém poderá entrar na água com ela ou alguma das baleias do centro até que a investigação sobre o incidente seja encerrada, disse nesta sexta-feira o presidente-executivo do parque de entretenimento.