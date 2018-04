Parte do Pentágono é esvaziada devido a densa fumaça

O Pentágono foi parcialmente esvaziado, nesta sexta-feira, 8, por causa da fumaça espessa provocada perto de uma área de construção na sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, disseram autoridades. "É provavelmente apenas algo relacionado à construção", disse uma porta-voz do Pentágono. A polícia do Pentágono e bombeiros estavam no local para investigar, afirmou o Departamento de Defesa. O Pentágono é um dos maiores prédios de escritórios do mundo e é tão grande que todo o capitólio dos EUA caberia dentro de qualquer uma de suas cinco segmentos. Mais de 20 mil pessoas, militares e civis, trabalham no edifício. Uma reforma em fases foi iniciada há anos, concentrada no principal complexo, que conta com lojas, bancos e correio.