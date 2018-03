Passageiro de cruzeiro nos EUA processa empresa por condições 'horríveis'

O processo aberto por Cassie Terry, do Condado Brazoria, no Texas, alegou que a Carnival não forneceu uma embarcação com navegabilidade e condições sanitárias, de acordo com documentos judiciais.

Terry sofreu danos físicos e emocionais, inclusive ansiedade, nervosismo e perda do prazer de viver, de acordo com a queixa apresentada no tribunal federal de Miami.

O navio, com mais de 4.000 pessoas a bordo, foi atingido por um incêndio na casa de máquinas que o deixou à deriva na costa da península mexicana do Yucatán, no Golfo do México.

(Reportagem de Tom Hals, em Wilmington, Delaware)