Passageiro indisciplinado causa medo em avião nos EUA

O Boeing 737-700 levava 132 passageiros e cinco tripulantes quando decolou do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta às 12h48 (no horário de Brasília) com destino a San Francisco.

A aeronave pousou com segurança em Colorado Springs às 14h55, informou a AirTran.

O FBI estava no local para investigar o caso.

O passageiro viajava de Richmond, na Virgínia, informou a companhia, acrescentando que os caças foram enviados pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD, na sigla em inglês).

(Reportagem de Todd Eastham)