Pelo menos 11 estão desaparecidos após explosão de plataforma nos EUA

Pelo menos 11 pessoas desapareceram e outras sete se encontram gravemente feridas após uma explosão em uma plataforma de petróleo no Golfo do México, informou hoje a Guarda Costeira dos Estados Unidos.

O acidente ocorreu durante a noite no litoral do estado americano da Louisiana, a cerca de 75 quilômetros da cidade de Venice. As fontes indicaram que, no momento da explosão, 126 pessoas estavam na plataforma.

A Guarda Costeira mobilizou helicópteros e lanchas de resgate na área para tentar localizar os desaparecidos o mais rápido possível.

Por enquanto as causas do acidente são desconhecidas, mas já foram iniciadas as investigações a respeito.