Pelo menos 7 morrem em choque de helicópteros nos EUA

Associated Press,

Um porta-voz da Aviação Federal americana informou neste domingo, 29, que pelo menos sete pessoas morreram após o choque em pleno ar de dois helicópteros médicos no Arizona. Ian Gregor, da Administração Federal da Aviação, declarou que outros três ficaram em estado grave depois da colizão, que aconteceu perto de um hospital. Entre as vítimas estão um piloto e um paciente. O porta-voz não tinha certeza se o acidente envolveu alguém em terra. A causa e outros detalhes do incidente não foram informados até o momento.