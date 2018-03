Pelo menos dez pessoas morrem nos EUA por inundações

Pelo menos dez pessoas morreram nas últimas horas por conta das fortes chuvas que afetaram o região central dos Estados Unidos no último final de semana e provocaram inundações e numerosos danos materiais. Os Estados de Indiana, Wisconsin, Michigan, Connecticut, Iowa e Nebraska foram os mais atingidos pelas tempestades que levaram nesta terça-feira, 10, o Exército a participar dos trabalhos de limpeza e prevenção. Pelo menos 200 membros da Guarda Nacional começaram a construir diques de contenção com sacos de areia para bloquear a cheia do rio White, a 160 quilômetros ao sudoeste de Indianápolis. No sábado, as inundações deixaram pelo menos 30 mil casas sem eletricidade em Indiana. Em Wisconsin, as águas arrastaram três casas e inundou algumas vilas. Diante desta situação, o governador do Estado, Jim Doyle, solicitou ao governo ajuda de emergência para 29 condados e o presidente George W. Bush declarou área de desastre em outras 29 cidades de Indiana. Segundo o governador de Iowa, Chet Culver, quase um terço dos 99 condados do Estado precisam de ajuda federal. Em Oklahoma, 5 mil casas ficaram sem energia elétrica. Em Washington, autoridades declararam dois dias de alerta pela má qualidade do ar e algumas escolas de Nova York, Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvânia e Maryland fecharam por conta do calor.