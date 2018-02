Pelo menos oito pessoas morrem em onda de tornados nos EUA

Pelo menos oito pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas hoje durante um onda de tornados e de fortes tempestades que assolaram o meio oeste dos Estados Unidos, segundo dados divulgados pela rede de televisão CNN. Os fenômenos meteorológicos causaram também várias dezenas de feridos e graves danos materiais em casas e várias estruturas dos povoados. A tempestade destruiu, além disso, cerca de 50 casas e provocou graves danos em outras 150 no município de Hugo, a 40 quilômetros da capital do estado. A maioria das vítimas mortais aconteceu no nordeste do estado de Iowa, onde sete pessoas perderam a vida como conseqüência de um tornado que castigou as localidades de Parkersburg e New Hartford. Cinco pessoas morreram em Parkersburg depois que o tornado tocou solo e outras duas morreram na localidade vizinha de New Hartford, para onde se deslocou a tempestade. No Estado de Minnesota uma criança de dois anos morreu e outra ficou gravemente ferida junto a outras oito pessoas em uma localidade próxima a Mineápolis.