Pentágono desconhece paradeiro de armas entregues a iraquianos O Pentágono não sabe qual o destino de 190 mil fuzis AK-47 e pistolas entregues às forças de segurança do Iraque em 2004 e 2005, revelou o relatório de uma agência oficial dos EUA. O órgão do Congresso norte-americano encarregado de fiscalizar o governo (Government Accountability Office, GAO) afirmou em um relatório de 31 de julho que o Departamento de Defesa do país tampouco conhecia o paradeiro de 135 mil peças de proteção pessoal e 115 mil capacetes entregues às forças iraquianas até 22 de setembro de 2005. Segundo o GAO, o Pentágono havia contribuído para revelar esses problemas e investigava a questão a fim de garantir a lisura do programa de treinamento e fornecimento de material para as forças de segurança iraquianas. "Nossa avaliação de 2007 sobre os registros, no entanto, revelou que ainda há problemas relativos a registros desaparecidos e incompletos", afirmou o documento do GAO. O relatório do órgão levanta suspeitas de que armas fornecidas pelos EUA poderiam estar sendo desviadas para os insurgentes iraquianos. Esse documento no momento em que os políticos norte-americanos aguardam com ansiedade um relatório a ser divulgado em setembro e que deverá avaliar a eficácia do plano do atual governo para estabilizar Bagdá. Uma importante autoridade do Pentágono afirmou ao jornal The Washington Post que parte das armas havia sido usada, provavelmente, contra soldados dos EUA. Essa autoridade disse que uma brigada iraquiana criada em Fallujah desintegrou-se em 2004 e começou a lutar contra os militares norte-americanos. Desde 2003, os EUA já gastaram 19,2 bilhões de dólares para montar as forças de segurança iraquianas, afirmou o GAO. O Departamento de Defesa pediu recentemente outros 2 bilhões de dólares para continuar com o programa de treinamento e fornecimento de material.