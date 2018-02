Pentágono diz que operações no Iraque custam U$7,5 milhões por dia As operações militares dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico no Iraque têm custado em média 7,5 milhões de dólares por dia desde que começaram em meados de junho, afirmou o Pentágono nesta sexta-feira, cifra que significa que o departamento já gastou mais de 500 milhões de dólares no conflito.