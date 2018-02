Pentágono muda política de incineração de corpos de soldados

O Pentágono ordenou nesta sexta a modificação dos procedimentos para a incineração de corpos de soldados, após a denúncia de que um dos crematórios contratados incinerava seres humanos e animais no mesmo lugar. "Não há missão mais importante que o retorno digno a suas famílias de nossos heróis que caíram em batalha", assinalou Geoff Morrell, porta-voz do Departamento de Defesa, ao fazer o anúncio. Fontes militares indicaram que não aconteceram incinerações juntas de animais e seres humanos, mas assinalaram que a partir de agora o Departamento de Defesa só utilizará instalações de incineração de casas funerárias. O crematório que incinerava humanos e animais fica num necrotério na base Dover da Força Aérea, no estado de Delaware, para onde são transferidos os corpos de militares mortos no Iraque e Afeganistão. O secretário de Defesa, Robert Gates, pensa que é "insensível e totalmente inadequado para o tratamento digno dos que morreram", disse Morrell. Ele acrescentou que "o secretário oferece suas mais profundas desculpas aos familiares dos que morreram". "Este departamento fará todo o possível para respeitar o princípio de que os restos de todos os membros das Forças Armadas sejam tratados com a dignidade e o respeito que exigem seu sacrifício", prometeu. A denúncia aconteceu depois que um soldado assistiu à incineração de um militar que morreu em combate e disse que o crematório se encontrava em uma zona industrial que anunciava seus serviços para pessoas e animais. O senador e virtual candidato presidencial do Partido Republicano, John McCain, que é um herói da Guerra do Vietnã, enviou esta semana uma carta a Gates na qual lhe assinalou que a denúncia era "muito preocupante".