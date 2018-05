Pentágono nega que bombardeiros russos sobrevoaram Guam Bombardeiros russos não sobrevoaram Guam ou chegaram perto o suficiente de quaisquer navios norte-americanos para fazer com que as aeronaves norte-americanas reagissem, informou o Pentágono nesta sexta-feira, rejeitando um comunicado russo de que os bombardeiros sobrevoaram território dos EUA. De acordo com autoridades do Pentágono, duas aeronaves foram detectadas na quarta-feira sobrevoando o sul em direção à ilha do Pacífico. Mas elas não chegaram perto o suficiente para que aviões norte-americanos interceptassem os vôos. "Forças norte-americanas estavam preparadas para interceptar os bombardeiros, mas eles nunca chegaram perto o suficiente do navio da Marinha dos EUA ou de Guam para justificar um aviso de interceptação ar-ar", disse o tenente-comandante Chito Peppler, porta-voz do Pentágono. Outra autoridade de defesa disse que os bombardeiros russos estavam cerca de 490 Km de Guam e cerca de 160 Km de quaisquer aeronaves norte-americanas, que sobrevoavam a área como parte de um exercício de treinamento. Isso contrariou os comentários do chefe de aviação de longo alcance da Força Aérea russa, major-general Pavel Androsov, de que o Exército russo retomou as missões de longa distância ao estilo da Guerra Fria em área patrulhadas pelos EUA. Androsov disse que um bombardeiro estratégico russo sobrevoou a base naval norte-americana em Guam. Ele disse que pilotos norte-americanos rastrearam as aeronaves russas e que os pilotos russos e norte-americanos "trocaram sorrisos". Seus comentários acontecem em meio a relações conturbadas entre Washington e Moscou, causadas em parte pelos planos dos EUA de colocar unidades de defesa de mísseis em territórios de ex-aliados da União Soviética.