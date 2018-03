Pentágono prevê mais retiradas de tropas americanas no Iraque

O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o almirante Mike Mullen, afirmou nesta quarta-feira, 16, que recomendará ao governo no terceiro trimestre do ano mais retiradas de tropas do Iraque caso a melhora registrada nos níveis de violência seja mantida. Veja também: Iraque quer total controle policial e militar até fim do ano Mullen explicou que está satisfeito com a melhora dos níveis de segurança observados durante sua visita ao Iraque, tanto no distrito xiita de Cidade de Sadr, em Bagdá, como em Mossul, capital da província de Ninawa, no norte do país. "Não quero afirmar que do ponto de vista militar os progressos registrados no Iraque sejam irreversíveis ou tenham chegado a um nível suficiente. Não foi assim e não é assim", ressaltou Mullen em uma conferência conjunta com o secretário de Defesa, Robert Gates. Ele ressaltou ainda que "a segurança (no Iraque) é sem dúvida notavelmente melhor". "Caso essa tendência continue, espero poder recomendar no início de outono ao secretário (de Defesa) e ao presidente George W. Bush mais reduções de tropas", disse. Hoje, os EUA mantêm desdobrados cerca de 150 mil soldados no país árabe.