Pentágono quer pena de morte para acusado de planejar 11/9 O Pentágono pretende que o homem considerado o mentor dos ataques de 11 de Setembro nos EUA, Khalid Sheikh Mohammed, seja julgado por assassinato e conspiração, assim como outros cinco, e pedirá sua execução em caso de condenação. As acusações, se forem aprovadas por um indicado pelo Pentágno para supervisionar o tribunal de guerra de Guantánamo, são as primeiras provenientes dessa corte que alegam envolvimento direto nos ataques de 2001 nos Estados Unidos e as primeiras envolvendo pena de morte. Mohammed, de nacionalidade paquistanesa e conhecido como KSM, disse que planejou cada aspecto dos ataques de 11 de Setembro. A confissão dele, no entanto, pode se tornar problemática se for usada, porque a CIA admitiu que ele foi objeto de uma técnica de interrogatório que consiste na submersão do interrogado, considerada por muitos como tortura. (Reportagem de Kristin Roberts)