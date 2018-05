Pentágono reduz entrega de blindados no Iraque em 2007 Tropas dos EUA no Iraque vão receber pelo menos mil veículos blindados especiais a menos do que o esperado neste ano devido ao prazo necessário para o embarque, disse o Pentágono na quarta-feira. Geoff Morell, porta-voz do Pentágono, disse que o Departamento de Defesa espera que as fábricas produzam 3.900 veículos MRAP (sigla para "resistente a minas e protegido contra emboscadas") neste ano, dos quais apenas 1.500 chegariam à zona de guerra -- a previsão inicial era de levar 2.500 a 3.000 desses blindados para lá em 2007. "Se conseguirmos levar 1.500 para o teatro até o final deste ano, será um fato positivo", disse Morrell. A nova meta de 1.500 havia sido noticiada pelo Stars & Stripes, um jornal para militares no exterior, bancado parcialmente pelo Departamento de Defesa. Os veículos MRAP são uma das prioridades nas aquisições do Pentágono, que pretende comprar tantos quantos forem produzidos. Durante anos, o Pentágono foi criticado por não fornecer blindagem adequada a suas tropas. Morrell disse que um MRAP leva depois de pronto cerca de 15 dias para ser equipado e outros 35 para ser levado de navio para a zona de guerra. O porta-voz disse que alguns estão sendo levados por via aérea. (Por Kristin Roberts)