PepsiCo diz que encontrou traços de fungicida em suco de laranja

A empresa disse em um comunicado no sábado que estava fazendo testes adicionais depois que a Food and Drug Administration (FDA, agência norte-americana que regulamenta alimentos e remédios) anunciou na quarta-feira que iria suspender temporariamente as importações de suco de laranja e retirar do mercado qualquer suco que tivesse quantidades perigosas do fungicida carbendazim.

O alerta foi disparado quando a gigante Coca-Cola Co, fabricante do suco de laranja Minute Maid, disse que havia descoberto o carbendazim em cargas do Brasil e alertou as autoridades norte-americanas sobre um potencial problema a nível industrial.

O carbendazim é usado no Brasil para combater os esporos de fungos que crescem nas laranjeiras. Mas nos Estados Unidos seu uso é limitado a itens não alimentícios como tintas, têxteis e árvores ornamentais, embora as autoridades norte-americanas permitam traços do carbendazim em 31 tipos de comida, inclusive grãos, nozes e algumas frutas não cítricas.

A FDA disse que níveis baixos de carbendazim não são perigosos e que a agência não tinha planos de fazer um recall.

"Os resultados que temos até a data confirmam que os níveis do fungicida no suco brasileiro importado que testamos estão abaixo dos níveis que as agências dizem oferecer riscos à saúde", disse a PepsiCo.

"Vamos continuar com os testes, já que levamos esse assunto a sério, e estamos trabalhando de forma agressiva para abordar quaisquer temores".

O preço do suco de laranja no mercado de futuros atingiu recorde de alta pelos relatos de fungicida, mas depois caiu.

Na sexta-feira, reguladores de saúde dos EUA abriram caminho para os primeiros carregamentos de suco de laranja importado desde 4 de janeiro, quando as autoridades começaram os testes para o fungicida nos sucos importados do Brasil.

O FDA disse que testes finais confirmaram que as amostras do suco de laranja canadense deram resultado negativo para o fungicida. Os resultados ainda precisam ser anunciados para 28 amostras de , México e Canadá.

(Reportagem adicional de David Morgan)