Pequim critica encontro de Bush com ativistas chineses

A reunião do presidente americano, George W. Bush, com vários ativistas chineses pró-direitos humanos gerou fortes críticas de Pequim, informa nesta quinta-feira, 31, a imprensa estatal. O governo pediu para a Casa Branca deixar de "tomar decisões que possam prejudicar as relações entre China e Estados Unidos". "Sob a bandeira dos direitos humanos e da religião, essas pessoas danificaram a segurança nacional e a estabilidade social", assegurou o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores chinês, Liu Jianchao, citado pela agência Xinhua. Na terça-feira passada, Bush se reuniu na Casa Branca com reconhecidos ativistas chineses no exílio, como a independentista uigur Rabiya Kadeer, o escritor Wei Jingsheng (preso nos anos 80 e 90 por sua oposição a Deng Xiaoping) e o ativista Harry Wu, entre outros. Liu assegurou que com este encontro, que acontece faltando poucos dias para a viagem de Bush a Pequim para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, "os EUA interferiram com rispidez nos assuntos internos da China e sua situação religiosa". "Expressamos nosso forte desagrado e nossa firme oposição a isto", concluiu o porta-voz.