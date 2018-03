Pés humanos achados em praia canadense intrigam autoridades

Outro pé humano foi encontrado na quarta-feira perto da costa da Colúmbia Britânica, no Canadá. É o segundo nesta semana e o sexto no ano, no misterioso caso que intriga os policiais. Como a maioria dos outros, era um pé direito com um tênis de corrida, segundo o sargento Mike Tresoor. Ele contou que o material foi descoberto em uma praia, sem qualquer outro objeto. Todos os pés foram encontrados em uma região de poucos quilômetros entre ilhas no Estreito de Geórgia. Segundo um porta-voz da polícia, podem ser restos de pescadores desaparecidos, ou de vítimas de um acidente aéreo. "O objeto será examinado por um patologista forense, na tentativa de se determinar a fonte do pé e se ele tem relação com outros pés encontrados recentemente", afirmou Tresoor em comunicado. Curtis Ebbesmeyer, um oceanógrafo que vive em Seattle, acredita que os pés podem ser resultado de um acidente no Rio Fraser. A corrente pode ter trazido os pés até o Estreito de Geórgia.