Pesquisa diz que EUA têm 9 armas para cada 10 cidadãos Os Estados Unidos possuem 90 armas para cada 100 cidadãos, o que faz do país a sociedade mais fortemente armada do mundo, mostrou um relatório divulgado na terça-feira. Os cidadãos norte-americanos são donos de 270 milhões dos 875 milhões de armas de fogo conhecidas no mundo, segundo a Pesquisa sobre Armas Leves 2007, conduzida pelo Instituto de Pós-Graduação de Estudos Internacionais, com sede em Genebra. Cerca de 4,5 milhões dos 8 milhões de novas armas fabricadas anualmente no mundo são adquiridos nos Estados Unidos, afirmou a pesquisa. "É mais ou menos uma arma de fogo para cada sete pessoas no mundo. Sem os EUA, porém, a proporção cai para uma arma de fogo para cada dez pessoas", disse o documento. O segundo maior arsenal civil de armas de fogo pertence à Índia, com um número estimado de 46 milhões de armas, sem contar as forças policiais e militares, embora isso represente apenas quatro armas para cada 100 habitantes. A China ficou em terceiro, com 40 milhões de armas particulares, e 3 armas de fogo para cada cem pessoas. Em seguida, no ranking, vieram Alemanha, França, Paquistão, México, Brasil e Rússia, em termos de números totais de armas civis. O relatório baseou-se em dados do governo, pesquisas e informações da imprensa para estimar a dimensão dos arsenais. Segundo a pesquisa, há 650 milhões de armas de fogo civis no mundo, e 225 milhões nas mãos da polícia e das Forças Armadas.