Pesquisa mostra Obama à frente de Romney em disputa eleitoral

Uma sondagem Washington Post-ABC News com mil adultos descobriu que, pela primeira vez, as perspectivas de Obama melhoraram ante seus possíveis rivais, depois que as cifras gerais do emprego aumentaram enquanto ele coordena a lenta retomada da economia.

Se a eleição fosse agora, Obama obteria 51 por cento dos votos contra Romney, ex-governador de Massachusetts e atual favorito dos republicanos, de acordo com a pesquisa. Ele venceria com 54 por cento dos votos contra Gingrich, o ex-presidente da Câmara dos Deputados que continua lutando para ser o indicado de seu partido.

Feita por telefone entre os dias 1 e 4 de fevereiro, a pesquisa mostrou que Obama fica à frente de Romney no que diz respeito à proteção da classe média e aos impostos. Os pesquisados também disseram que confiam mais em Obama para lidar com assuntos internacionais e com o terrorismo.

Obama e Romney, no entanto, empatam quando o assunto é criação de empregos. E mais entrevistados disseram confiar em Romney para ficar à frente da economia e lidar com o déficit do orçamento federal.

