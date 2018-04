Pesquisa mostra queda na vantagem de Hillary na Pensilvânia A pré-candidata democrata à Presidência dos EUA Hillary Clinton tem vantagem de seis pontos percentuais sobre o rival Barack Obama na Pensilvânia, contra 16 pontos à frente duas semanas atrás, de acordo com pesquisa da Quinnipiac University revelada nesta quarta-feira. Os dois últimos concorrentes à indicação democrata se enfrentam na primária da Pensilvânia em 22 de abril, que pode ser importante se a corrida interna no partido para as eleições de novembro ainda seguir indefinida. Após as primárias de 4 de março no Texas e Ohio, a Pensilvânia será o maior Estado que ainda não terá votada nas prévias do calendário eleitoral. A pesquisa da Pensilvânia, realizada entre 21 e 25 de fevereiro, mostrou Hillary, senadora de Nova York, com vantagem de 49 a 43 por cento sobre Obama, senador de Illinois, entre os prováveis eleitores democratas. Uma pesquisa anterior da Quinnipiac, entre 6 e 12 de fevereiro, mostrou que a ex-primeira-dama vencia por 52 a 36 por cento. A maior mudança na preferência dos eleitores foi detectada entre os mais jovens, entre 18 e 44 anos, que passaram de 52 para 41 por cento a favor de Hillary. Eles mudaram de 41 para 58 por cento a favor de Obama, na mais recente pesquisa, disse o Quinnipiac. "Se a senadora Clinton sobreviver à próxima semana (em Texas e Ohio) para lutar mais um dia, a Pensilvânia pode tornar-se o último campo de batalha da longa disputa democrata. Mas uma vitória de Obama no Texas e Ohio pode trazer dificuldades para ela", disse Clay Richards, diretor-assistente do Instituto de Pesquisa da Quinnipiac University, em comunicado. A pesquisa entrevistou 506 prováveis eleitores da primária democrata e tem margem de erro de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos. A Quinnipiac também entrevistou 1.872 eleitores da Pensilvânia sobre uma eventual disputa de Hillary ou Obama contra o líder das prévias republicanas, o senador do Arizona John McCain. Hillary liderou McCain por 44 a 42 por cento na Pensilvânia, enquanto Obama teve vantagem de 42 a 40 por cento sobre McCain. Essa pesquisa tem margem de erro de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos. (Reportagem de Daniel Trotta) REUTERS PF TS