Pesquisas sugerem vitória de Romney em primária de New Hampshire

Romney, ex-governador do Estado de Massachusetts, tem 43 por cento de apoio de acordo com uma pesquisa da 7 News/Suffolk University e 41 por cento, segundo a pesquisa conduzida pela empresa Magellan Strategies.

Ele tem uma liderança de dois dígitos em relação ao seu rival mais próximo, o deputado do Texas Ron Paul, que aparece na pesquisa da Magellan Strategies com 21 por cento e no levantamento da 7 News/Suffolk University com 17 por cento.

Uma grande proporção dos apoiadores de Romney dizem agora que provavelmente já não mudarão de ideia, disse David Paleologos, diretor do Centro de Pesquisa Política da Suffolk University.

O cenário em New Hampshire antes da eleição primária de 10 de janeiro é um contrate à corrida no Estado de Iowa, onde as pesquisas mostram uma briga entre Romney, Paul e o ex-senador Rick Santorum, que se enfrentam num caucus (eleição primária) na terça-feira.

O apoio entre os eleitores de New Hampshire a Santorum, aos ex-governador do Texas Rick Perry e à parlamentar de Minnesota Michele Bachman estão na casa de um dígito em ambas as pesquisas.

A pesquisa da 7 News/Suffolk University tem margem de erro de 4,4 pontos percentuais e a da Magellan Strategies, de 3,85 pontos percentuais, ambas para mais ou para menos.

