Piloto de caça dos EUA é resgatado após queda na costa do Japão

O piloto, cujo nome não foi divulgado, foi colocado com segurança em um navio de contêineres norte-americano que estava na região por volta das 6h (horário de Brasília), de acordo com a guarda costeira, uma das várias agências que enviaram embarcações para ajudar no resgate.

O caça F-16 Falcon caiu a cerca de 320 quilômetros da costa de Hokkaido, a ilha mais ao nordeste do Japão, de acordo com comunicado divulgado mais cedo pela Força Aérea dos Estados Unidos.

A Força Aérea norte-americana informou que estava preparando um comunicado com os detalhes sobre o resgate do piloto. Mais cedo, a instituição afirmou que o piloto havia decolado da base aérea de Misawa em Aomori por volta das 11h30 (horário local) em direção à América do Norte.

A instituição militar disse ainda que a causa do acidente está sob investigação.

(Reportagem de Nathan Layne e Kiyoshi Takenaka)