Pó branco enviado a gabinete de autoridade em NY é inofensivo O pó branco encontrado em um pacote do lado de fora do gabinete da presidente da Câmara dos vereadores de Nova York, Christine Quinn, era na verdade um tablete de vitamina moído inofensivo, informaram autoridades nesta quinta-feira. O pacote foi descoberto na quarta-feira, forçando o fechamento temporário de dois andares do prédio do governo. Em 2001, poucos meses após os atentados de 11 de setembro, cinco pessoas morreram e várias outras ficaram doentes quando antraz foi enviado junto a cartas para a imprensa e escritórios do governo em Nova York, Washington, Flórida e outros lugares. Os casos não foram resolvidos. O pacote foi enviado a Quinn por uma idosa que reclamava de um roubo que, segundo ela, não havia sido investigado apropriadamente, informou o comissário da polícia, Raymond Kelly. Quinn e Kelly são frequentemente vistos como potenciais candidatos à Prefeitura da cidade em 2009. "Ela não representava uma ameaça", disse Kelly sobre a carta. Ele disse que o incidente ainda está sendo investigado.