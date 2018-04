Polícia de NY espera entrevistar babá suspeita de esfaquear crianças

O oficial do Departamento de Polícia de Nova York, que falou sob condição de anonimato, contou que a babá, identificada como Yoselyn Ortega, permanece sedada em estado grave em um hospital de Manhattan. Ortega, 50, que segundo a polícia cortou a própria garganta, não foi acusada formalmente porque a polícia não conseguiu entrevistá-la.

O policial disse que Ortega permanece como principal suspeita na morte por esfaqueamento das duas crianças, Leo, 2 anos, e Lulu, 6.

A polícia esperava entrevistar a babá mais tarde nesta sexta-feira, acrescentou o funcionário.

A mãe das crianças, Marina Krim, encontrou os corpos do menino e da menina por volta das 17h30 (horário local) de quinta-feira em seu apartamento, a menos de um quarteirão do Central Park, no Upper West Side, em Manhattan, disse a polícia.

Um porta-voz da CNBC divulgou um comunicado nesta sexta-feira expressando a "tristeza que todos nós sentimos" pelo executivo da CNBC Kevin Krim e sua esposa. A "perda inimaginável (do casal)... não tem medida".

O porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York Paul Browne disse que as crianças sofreram "múltiplos ferimentos a faca", e foram declaradas mortas depois de serem levadas às pressas para um hospital próximo.

"É a pior coisa que você pode ouvir ou imaginar", disse Browne em uma entrevista coletiva na noite de quinta.

A babá foi encontrada deitada no chão do banheiro e tinha se esfaqueado no pescoço, segundo a polícia. Uma faca de cozinha ensanguentada estava no chão perto dela, relatou a polícia.

A mãe voltou para casa com a outra filha, Nessie, de 3 anos, após aula de natação da menina, disse o comissário de polícia Ray Kelly em uma coletiva de imprensa.

Ela viu que o apartamento estava escuro e voltou para o saguão para perguntar ao porteiro se a babá e as crianças haviam saído, contou ele. O porteiro disse que não, e ela voltou para o apartamento, quando fez a descoberta macabra, contou ele.

Um vizinho ouviu os gritos da mãe e ligou para o número de emergência da polícia.

Kevin Krim, o pai das crianças, estava voltando para casa de uma viagem de negócios no momento, e foi recebido pela polícia no aeroporto e notificado da tragédia, disse a polícia.

Krim é vice-presidente sênior e gerente geral da CNBC Digital. Ele se mudou para a CNBC em março vindo da Bloomberg LLP, onde foi chefe global da Bloomberg Digital. Formado pela Universidade de Harvard, Krim também era ex-executivo do Yahoo.

Vizinhos disseram que a mãe das crianças era pediatra.

A última postagem no blog que Marina Krim mantinha para falar sobre seu cotidiano com os filhos datava de quinta-feira, horas antes da descoberta.

"Leo fala da maneira mais adorável possível", escreveu ela. "E ele faz coisas como ‘(eu) quero um pãozinho fresco' e ‘Dito (como ele se chama) quer leite frio' e o mais adorável de todos, ‘Não, obrigado' -- ele nunca usa ‘não' sozinho, é sempre acompanhado de ‘obrigado'."

Uma fonte da NBC News confirmou que o blog -- que contém imagens da família - como sendo de Krim.