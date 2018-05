Polícia de NY investiga pó branco enviado por correspondência A polícia de Nova York informou nesta terça-feira que está investigando correspondências suspeitas recebidas por várias instituições financeiras na cidade de Nova York que continham um pó branco. "Nenhum dos materiais examinados até agora testou positivo para qualquer substância perigosa. Foi descoberto, em alguns casos, que se tratava de farinha ou maizena", disse o porta-voz da polícia Paul Browne. Ele acrescentou que envelopes carregando sacos de plástico contendo pó branco e acompanhados de cartões sem nenhuma mensagem, foram enviadas de Hartford, em Connecticut para as empresas entre segunda e terça-feira. O porta-voz não divulgou os nomes das empresas que receberam as correspondências. Em 2001, antraz em pó foi enviado por cartas para órgãos de imprensa e escritórios do governo em Nova York, Flórida, Washington e outros locais. Cinco pessoas morreram e 17 ficaram doentes. Um pó branco suspeito foi encontrado em prédios usados por Daily News, Associated Press e The New York Times no ano passado, mas em todos esses casos a substância se mostrou inofensiva.