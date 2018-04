Polícia detém três suspeitos de atirar em professor nos EUA

Pelo menos três pessoas foram detidas nesta quarta-feira, 7, em Miami por uma equipe especial da Polícia (SWAT), por sua suposta participação no assalto a mão armada que deixou um professor ferido nas imediações de um colégio, informou a imprensa americana. O professor Sergio Miranda foi ferido com um tiro nesta manhã, aparentemente quando resistia a uma tentativa de roubo nas imediações do colégio Carol City, no norte de Miami. Miranda e outro professor aparentemente estavam fora da instituição, num momento de folga, quando foram assaltados por dois homens armados. Ele teria resistido ao assalto e levado um tiro dos assaltantes. Os suspeitos foram detidos num edifício de apartamentos perto do colégio.