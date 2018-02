Polícia do Canadá confirma tentativa de ataque contra trem de passageiros

TORONTO - A polícia canadense prendeu e acusou nesta segunda-feira, 22, duas pessoas de participarem de um complô ligado à rede Al-Qaeda para "realizar um ataque terrorista" contra um trem de passageiros na Grande Toronto.

A polícia do Canadá divulgou o nome dos dois acusados nesta segunda-feira: Chiheb Esseghaier, 30 anos, e Raed Jaser, 35, pertencentes às áreas de Montreal e Toronto, respectivamente. Segundo as autoridades, os dois recebiam apoio de "pessoas da Al-Qaeda no Irã."

No entanto, a polícia também afirmou não ter evidência de que o ataque seria apoiado por algum Estado.

"Enquanto a RCMP (polícia real montada) acreditava que esses indivíduos tinham a intenção de realizar tais atos criminosos, não havia nenhuma ameaça iminente para o público em geral, aos funcionários ferroviários, aos passageiros de trem ou à infraestrutura", disse a polícia em um comunicado.

Meios de comunicação afirmaram que o ataque seria a um trem que liga Toronto a Nova York (EUA), mas a polícia não confirma essa informação. / EFE e REUTERS