Polícia dos EUA prende pelo menos 17 em protestos contra racismo em St. Louis Centenas de ativistas pró-direitos civis e manifestantes aplaudiram oradores, palestrantes e poetas no domingo, em um estádio em St. Louis, no Estado norte-americano do Missouri, coroando um fim de semana de protestos contra a violência policial contra os negros, que resultou em 17 prisões no início do dia.