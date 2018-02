Polícia esvazia parte do Congresso dos EUA por cartas e pacote suspeitos

Partes do edifícios Russell e Hart foram esvaziadas enquanto as autoridades investigam as ameaças, disse um porta-voz da polícia do Capitólio.

Policiais estão analisando um pacote suspeito no edifício Hart e também envelopes no edifício Russell, além de estarem interrogando uma pessoa envolvida com as suspeitas, disse o porta-voz.

Na terça-feira, autoridades norte-americanas interceptaram uma carta enviada ao senador Roger Wicker, do Mississippi, que continha um veneno possivelmente mortal, de acordo com testes preliminares.

Uma outra carta endereçada ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com uma substância suspeita foi recebida no setor de triagem de correio da Casa Branca na terça-feira, disse o Serviço Secreto dos EUA nesta quarta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Susan Heavey; Reportagem adicional de Richard Cowan e Rachelle Younglai)