Polícia identifica vítima em caso do decapitado de Hollywood

Uma mulher e sua filha que caminhavam com cachorros na região encontraram a cabeça decapitada do homem nesta semana, e uma busca subsequente encontrou as mãos e os pés.

Investigadores ainda não conseguiram dizer como Medellin morreu ou foi desmembrado, nem deram detalhes sobre a vida dele. Detetives de homicídios ainda questionam testemunhas e potenciais suspeitos no caso, disse Andrew Neiman, tenente da polícia de Los Angeles.

A polícia disse que detetives examinaram a região próxima ao Griffith Park, no coração de Los Angeles, procurando por provas ou testemunhas antes da parte do parque onde os restos humanos foram encontrados serem reabertas ao público, na sexta-feira.

O caso teve início na terça-feira, quando uma mulher e sua filha que passeavam com cachorros cruzaram com a cabeça em uma sacola plástica e reportaram o ocorrido aos seguranças do parque. As mãos foram encontradas no dia seguinte na mesma região, uma por um cão farejador e outra por um investigador.

Na quarta, um outro investigador encontrou os pés, juntos, na mesma região. Neiman disse que a polícia trabalha com a teoria de que as partes dos corpos foram deixadas juntas no parque e depois espalhadas por animais.

