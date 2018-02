Polícia investiga homofobia em ataque a mulher nos EUA

Cerca de 500 pessoas fizeram uma vigília em solidariedade à vítima no domingo na Assembleia Legislativa do Estado.

A mulher disse à polícia que três homens mascarados invadiram sua casa em Lincoln, na manhã de domingo, a amarraram e marcaram as palavras com uma faca no seu corpo. A polícia não revelou o teor das palavras, mas a imprensa local disse que eram insultos homofóbicos.

Pichações contra homossexuais foram deixadas na fachada da casa, segundo a polícia, e os agressores também provocaram um incêndio na cozinha. O fogo não se propagou, e os prejuízos se limitaram a cerca de 200 dólares.

A polícia local disse que está investigando o caso, mas que não divulgaria mais detalhes.

(Reportagem de Mary Wisniewski)