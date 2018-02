Polícia reabre prédio do Senado dos EUA após testes negativos

"Todos os resultados dos testes foram negativos", afirmou a polícia do Capitólio no sistema de anúncios públicos em escritórios do Senado.

Autoridades retiraram as pessoas de partes do edifício Hart nesta quarta-feira, assim como de partes do prédio Russell, também do Senado, citando preocupações sobre pacotes e cartas suspeitas.

A decisão aconteceu em meio a outras cartas suspeitas enviadas para o presidente Barack Obama e o senador por Mississippi Roger Wicker, na terça-feira, que continham a substância letal ricina.

(Reportagem de Susan Heavey)