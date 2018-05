Ponte desaba na hora do rush e derruba carros no ri Mississipi Uma ponte com quatro pistas em Minneapolis desabou durante a hora do rush na quarta-feira e carros, caminhões e um ônibus escolar caíram no rio Mississipi. A ponte, parte da rodovia 35W, desabou no rio por volta das 18h10 (20h10 no horário de Brasília). Ao longo dos últimos meses a ponte passou por reparos com duas de suas pistas sendo fechadas de cada vez. Testemunhas disseram terem ouvido um estrondo enquanto a ponte caía no rio. A mídia local informou que há entre 20 e 30 feridos e nenhuma informação sobre mortos até o momento.