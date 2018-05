Ponte desaba nos EUA e mata pelo menos sete

Pelo menos sete pessoas morreram e 60 ficaram feridas quando uma ponte sobre o rio Mississippi, na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, desabou no horário de maior movimento no final da tarde de quarta-feira. Havia quase cem veículos sobre a ponte, por onde costumam trafegar diariamente até 200 mil. Mergulhadores tentaram abrir as portas de carros parcialmente submersos, mas as operações de resgate foram interrompidas durante a noite. Mergulhar sob os escombros foi considerado arriscado nesse período. Acredita-se que o número de mortos pode ser maior. A ponte foi construída há cerca de 40 anos e, segundo o governador de Minnesota, ela foi inspecionada em 2005 e 2006, e não foi encontrado nenhum problema estrutural. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.