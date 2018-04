Ponte que liga EUA e México é fechada por suspeita de bomba

A ponte que liga o México aos Estados Unidos foi fechada depois que as autoridades encontraram um pacote suspeito na fronteira. O porta-voz do serviço de Aduanas e Proteção Fronteiriça, Félix Garza, disse que uma pessoa telefonou para a comissária do condado de Hidalgo e avisou sobre uma bomba na ponte, por volta das 19 horas de quinta-feira. Garza afirmou que a fronteira foi fechada e ainda não havia previsão para a liberação. O porta-voz informou ainda que as autoridades não encontraram nenhum pacote suspeito do lado americano da ponte. Mas os policiais mexicanos acharam. Garza disse ao jornal The Monitor, em McAllen, que o pacote não parecia conter uma bomba. O conteúdo estava sendo investigado.