Porto nos EUA é fechado por vazamento de material explosivo

O porto da cidade de Morehead, na Carolina do Norte, um dos mais importantes dos EUA, foi fechado nesta terça-feira, 12, após contêineres de material explosivos serem acidentalmente perfurados, disseram as autoridades locais.

"Como precaução, a área do porto foi evacuada. Tudo indica que foi um acidente", disse uma porta-voz da Polícia de Morehead. O porto é um dos mais movimentados da costa leste dos EUA e o tráfego de produtos do local inclui materiais químicos.

O prefeito da cidade disse à rede de notícias CNN que os corpos de emergência interditaram a área do porto onde a substância explosiva vazou. "Confirmamos que é um material explosivo", disse Jerry Jones.

A porta-voz da Polícia disse que todos os corpos militares e de bombeiros da cidade estavam no local e que as medidas de evacuação também foram emitidas para o centro de Morehead. As pessoas que permaneceram nos locais onde estavam foram instruídas a ficar longe de janelas e portas.